İstanbul'da okulda korkutan yangın
İstanbul Sultangazi'de bir okulda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerin yangına müdahale ederken okul tahliye edildi.
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Melahat Öztoprak İlkokulu'nda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Trafoda çıktığı belirtilen yangında okulu duman kapladı. Okul tahliye edilirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
DHA
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