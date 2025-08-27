İstanbul'da otelde yangın paniği: Bina tahliye edildi

İstanbul Tuzla'da 4 katlı bir otelin bodrum katındaki çamaşırhanede yangın çıktı. Yangın nedeniyle oteldeki müşteriler tahliye edildi.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Postane Mahallesi Salih Efendi Sokak'ta bulunan 4 katlı otelde çıktı. Otelin çamaşırhanesindeki çamaşır makinesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Otelde konaklayanlar ve çalışanlar kısa sürede tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otelin olduğu sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

'OTEL SAHİBİ KAT KAT DOLAŞARAK HERKESİ UYANDIRDI'

Otelde kalan Rıdvan E., "Yangının çıkış sebebini bilmiyorum ama otel çalışanı sağ olsun kat kat dolaşarak herkesi uyandırdı. Oteli tahliye etti sağ olsun kimsenin malına canına zarar gelmedi. Sadece ufak bir yangın başlangıcı itfaiye ekipleri de sağ olsun hızlıca yangını söndürdü. Bir şey yok çok şükür" dedi.

