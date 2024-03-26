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İstanbul'da para transfer merkezi soyuldu

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Başakşehir'de özel güvenlikli site içinde bulunan para transfer merkezi 5 şüpheli tarafından soyuldu.

Olay, 23 Mart Cumartesi günü Kayabaşı Mahallesi'nde özel güvenlikli site içinde bulunan para transfer merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 şüpheli şahıs araçla olay yerine geldi.

Başakşehir'de özel güvenlikli site içinde bulunan para transfer merkezi 5 şüpheli tarafından soyuldu.

Çeşitli aletler ile dükkanın kepengini ardından da kapasını açan şüpheliler içeri girerek 5 bin doları çaldı. Hırsızlar daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Başakşehir'de özel güvenlikli site içinde bulunan para transfer merkezi 5 şüpheli tarafından soyuldu.

Dükkan sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ederken hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA

Etiketler başakşehir para transfer merkezi soygun Hırsızlık
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