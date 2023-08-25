İstanbul'da pitbull cinsi köpek dehşet saçtı

İstanbul Bakırköy'de beslenmesi ve bakılması yasak olan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, 20 Ağustos günü 16.00 sıralarında, Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin garaj kapısında bağlı bulunan ve Türkiye'de beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek A.D.'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan D., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Köpeğin sahibi olduklarını belirten E.Y. ve E.A. polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA