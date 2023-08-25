  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da pitbull cinsi köpek dehşet saçtı

İstanbul'da pitbull cinsi köpek dehşet saçtı

İstanbul'da pitbull cinsi köpek dehşet saçtı
Güncelleme:

İstanbul Bakırköy'de beslenmesi ve bakılması yasak olan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, 20 Ağustos günü 16.00 sıralarında, Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin garaj kapısında bağlı bulunan ve Türkiye'de beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek A.D.'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan D., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Köpeğin sahibi olduklarını belirten E.Y. ve E.A. polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

Etiketler bakırköy pitbull saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte azmin zaferi: Sivas'ı tek başına Antalya'ya çevirdi
Konut fiyatları için dikkat çeken tahmin
Acun Ilıcalı'dan Survivor'un eski güzeline sürpriz teklif
Dev bankaların faiz ve enflasyon tahmini değişti
Selçuk Bayraktar ABD'nin savaş uçağı gemisinde
Sabancı ailesi kaza geçirdi! Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı hastaneye kaldırıldı
Canan Karatay ''sakın'' deyip 4 yasaklı meyveyi açıkladı
Talisca Türkiye'ye dönüyor, evi bile tutuldu!
Marmara Bölgesi'nin gizli cennetinin rengi değişti
Alzheimerın en doğal düşmanları açıklandı