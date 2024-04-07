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İstanbul'da polisleri taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

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İstanbul Küçükçekmece'de sivil polisleri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza Basın Ekspres yolu Çobançeşme kavşağında meydana geldi. Bakırköy yönüne giden sivil polisleri taşıyan servis minibüsü yağmurlu havanın etkisiyle bariyere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

İstanbul Küçükçekmece'de sivil polisleri taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

DHA

Etiketler istanbul küçükçekmece servis trafik kazası
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