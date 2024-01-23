İstanbul'da tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp

İstanbul Çatalca'da ördek avlamak için göle açılan iki kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Bir kişi kendi imkanlarıyla karaya ulaşırken, kayıp kişi ise aranıyor.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Çatalca'da bulunan Durugöl'de meydana geldi. S.T. ve İ.S., ördek avlamak için tekneyle göle açıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bir süre sonra tekne alabora oldu. S.T., kendi imkanlarıyla gölden çıkarak kıyıda bulunan barakaya giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.T. hastaneye götürüldü. Gölde kaybolan 55 yaşındaki İ.S.'yi arama çalışmaları devam ediyor. DHA