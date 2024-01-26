İstanbul'da turiste kabusu yaşattılar! Dövüp, gasp ettiler

Taksim’de arkadaşıyla yürüdüğü esnada yanlarına gelen şahıs tarafından “ucuz otel biliyorum” yalanıyla kandırılıp bara götürülen bir turist burada hem darp hem de gasp edildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taksim’de önceki ay yaşanan olayda turist olarak Cezayir uyruklu arkadaşı A.L. ile yurda gelen yine Cezayir uyruklu İ.S., İstiklal Caddesi üzerinde yürümeye başladı. Turist çiftin o esnada yanında “hanutçu” diye tabir edilen bir şahıs yaklaşarak “otel mi arıyorsunuz” diye sordu. Turistlerin “evet” cevabı vermesi üzerine şahıs, “ucuz otel biliyorum, sizi götüreyim” diyerek onları kandırarak bara götürdü. Girdikleri yerin otel değil gece kulübü olduğunu fark etmeleri üzerine A.L., arkadaşına “çıkalım” diyerek dışarıya çıktı.

Ucuz otel yalanıyla kandırıp barda gasp edip dövdüler

Ancak İ.S. mekan çalışanları tarafından içeride tutularak üstü arandı ve cebinde bulunan Bin Euro (yaklaşık 33 bin lira) parası gasp edildi. Bu olayın ardından koşarak kaçmak isteyen turisti, arkasından iten mekan çalışanları merdivenlerden düşürüp ayağının kırılmasına neden oldu. Bunun üzerine mekan çalışanı M.K. ayağı kırılan turisti şikayetçi olmasın diye ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Arkadaşından haber alamayınca gerçek ortaya çıktı

Tedavi altına alınan turistin başından ayrılmayan mekana bağlı tercüman iki şahıs, onu şikayetinden vazgeçirmek için gasp ettikleri paraları geri vermek istedi. Ancak hesaba katmadıkları turistin birlikte geldiği arkadaşı A.L., ondan 2 gün boyunca haber alamayınca emniyete giderek kayıp olduğunu söyleyip olayı anlattı. Yaşananların ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olayın yaşandığı mekana gitti.

Beyoğlu Asayiş polisi tek tek yakaladı

Burada bulunan mekandaki garson E.G. (36), polislerin turisti sorması üzerine hastanede olduğunu söyledi. Bunun üzerine E.G. ve işletme yetkilisi olan N.G.‘yi (56) gözaltına alan polis ekipleri, hastaneye gitti. Burada turistin yanı başında mekan tercümanları H.S. (28) ve M.A.‘yı (26) gören Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, turistin ifadesine başvurdu. Yaşadıklarını anlatan turistin ifadesi üzerine polis ekipleri, N.G., E.G., turistin başında 2 gün boyunca bekleyen H.S. ve M.A.’yi gözaltına aldı.

Turiste dehşeti yaşatan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, turisti hem gasp eden hem de ayağını kıran şahısların ise hanutçuluk yapan İ.S. ve mekan çalışanları M.K. ile S.C. olduklarını tespit etti. Devam eden çalışmalarda 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan 3 şahıs “gasp” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. N.G., E.G., turistin başında 2 gün boyunca bekleyen H.S. ve M.A. ise sevk edildikleri adliyede savcılık sorgusu sonrasında serbest bırakıldı.

7 şüphelinin toplam suç kaydı 117 adet

Öte yandan yakalanan şahıslardan E.G.’nin 20 adet, H.S.’nin 1 adet, N.G.’nin 12 adet, M.A.’nın 2 adet, İ.S.‘nin 7 adet, M.K.’nın 46 adet ve S.C.’nin ise 29 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 7 şüphelinin toplam suç kaydı 117 adet olduğu öğrenildi.

İHA