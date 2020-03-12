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  4. 12 Mart 2020 19:32

İstanbul'da yolcu midibüsünü silahla taradılar

İstanbul Maltepe’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, seyir halinde olan içi yolcu dolu midibüs, otomobil içerisindeki şahıslar tarafından silahla tarandı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 4 kişiyi yakaladı.

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İstanbul Maltepe’de seyir halinde olan içi yolcu dolu hatlı minibüs, otomobil içerisindeki şahıslar tarafından silahla tarandı. Minibüse art arda ateş açan şahıslar hızla kaçarken, minibüstekiler büyük panik yaşadı. O dehşet anları minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İHA'da yer alan habere göre; Maltepe’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir otomobil yolda seyir halinde içi yolcu dolu hatlı minibüsün yanına yaklaştı. İddiaya göre otomobilde bulunan şahıslar, minibüse doğru art arda silahla ateş etti. Bir kurşunun isabet ettiği minibüsteki şoför ve yolcular büyük panik yaşarken, saldırganlar olay yerinden uzaklaştı.

Minibüstekiler ise olayın şokunu atlattıktan sonra yaralanan birisinin olup olmadığını öğrenmek için birbirlerini kontrol etti. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, 4 kişiyi yakaladı. Çevredeki yurttaşlar da silah seslerini duyduklarını belirtti.

İçi yolcu dolu minibüsün silahla tarandığı anlar minibüs içi kameralara yansıdı.

Görüntülerde minibüsün yanına yaklaşan otomobildekiler silahla ateş ediyor ardından kaçıyor.

 

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