İstanbul'da YSK'nın kararına tencereli tavalı tepki !

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimleri için AK Parti'nin yaptığı itirazı kabul kararının ardından İstanbul'un pek çok semtinde "tencere tava eylemleri" başladı.

Kararın 4'e karşı 7 oy ile alındığı öğrenilirken, YSK kısa kararında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının iptaline, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin 23 Haziran 2019'da yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Bu kararın açıklanmasının ardından İstanbul'un birçok noktasında YSK'nın kararı tencere ve tava çalarak protesto edilmeye başlandı.

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Maltepe ve Kartal'da saat 22:00 sıralarında başlayan tencere ve tava eylemine sokaklardan geçen arabalar da yer yer korna çalarak destek veriyor.