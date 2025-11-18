  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'daki aileboyu zehirlenme faciasında, baba da yaşamını yitirdi!

İstanbul'daki aileboyu zehirlenme faciasında, baba da yaşamını yitirdi!

Güncelleme:

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve 2 çocuğunun ardından baba da hayatını kaybetti...

İstanbul’un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yoğun bakımda tedavi gören baba da hayatını kaybetti.

İstanbul’da ‘gıda zehirlenmesi’ iddiasıyla aileden anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba S.B. ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada baba S.B.’in hayatını kaybettiğini belirtti.

Güner, "Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan aileden 2 evladımız ve annelerinin ardından baba S.B. de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki zehirlenmeyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Otelde inceleme yapan polis ekipleri, otelde ilaçlama yapıldığını belirlemişti. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yapmıştı.

Olayın ardından ailenin Ortaköy’de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli, tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'daki zehirlenme faciasında alüminyum fosfit şüphesiİstanbul'daki zehirlenme faciasında alüminyum fosfit şüphesi3. Sayfa

 

DHA / İHA

text-ad
Etiketler gıda zehirlenmesi aile fatih istanbul midye kokoreç ilaçlama otel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yağışlar gitti, fırtına geldi... Hava sıcaklıkları daha da artacak! Yağışlar gitti, fırtına geldi... Hava sıcaklıkları daha da artacak! Maden ocağında göçük! 1 işçi enkaz altında kaldı Maden ocağında göçük! 1 işçi enkaz altında kaldı Üniversiteden 3 yılda mezuniyet uygulaması başlıyor Üniversiteden 3 yılda mezuniyet uygulaması başlıyor Trump F-35 savaş uçakları için yeni pazarını buldu Trump F-35 savaş uçakları için yeni pazarını buldu Balıkesir Yakın Çözüm Ekipleri 20 ilçede çalmadık kapı bırakmıyor Balıkesir Yakın Çözüm Ekipleri 20 ilçede çalmadık kapı bırakmıyor Karadağ'dan Türk vatandaşlarına vize için yeni hamle! Karadağ'dan Türk vatandaşlarına vize için yeni hamle! Dünyaca ünlü yıldız sonunda başardı; ilk Oscar ödülünü aldı Dünyaca ünlü yıldız sonunda başardı; ilk Oscar ödülünü aldı 16 yaşındaki çocuk, kendisi, kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü 16 yaşındaki çocuk, kendisi, kardeşi ve annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü Türkiye'nin megastarından hayranlarını heyecanlandıran karar! Türkiye'nin megastarından hayranlarını heyecanlandıran karar! Bursa'da kabus gecesi: 4 ev birden yandı, 1 kişi yaşamını yitirdi! Bursa'da kabus gecesi: 4 ev birden yandı, 1 kişi yaşamını yitirdi!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan skandal iddialara rest: ''Teşkilatta durdurmam'' İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan skandal iddialara rest: ''Teşkilatta durdurmam'' İstanbul'da suya her ay zam devam edecek İstanbul'da suya her ay zam devam edecek