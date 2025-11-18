İstanbul'daki aileboyu zehirlenme faciasında, baba da yaşamını yitirdi!

İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve 2 çocuğunun ardından baba da hayatını kaybetti...

İstanbul’un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yoğun bakımda tedavi gören baba da hayatını kaybetti.

İstanbul’da ‘gıda zehirlenmesi’ iddiasıyla aileden anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba S.B. ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada baba S.B.’in hayatını kaybettiğini belirtti.

Güner, "Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan aileden 2 evladımız ve annelerinin ardından baba S.B. de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden aile fertlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili soruşturmamız titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki zehirlenmeyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Otelde inceleme yapan polis ekipleri, otelde ilaçlama yapıldığını belirlemişti. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yapmıştı.

Olayın ardından ailenin Ortaköy’de yemek yediği kafe sahibi, midye satıcısı, kokoreççi ve lokum satıcısının ardından otel çalışanları, ilaçlama şirketi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli, tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

DHA / İHA