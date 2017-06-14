İstanbul'un felaket kamyonları...

İstanbul'da felaket kamyonlarından biri bu kez Sarıyer'de ortaya çıktı. Uyarı işareti, kasis gibi hız engelleyici hiç bir önlemin alınmadığı Kilyos caddesi yokuşunda kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, bir sitenin duvarına çarptıktan sonra durabildi.

Yokuş boyunca her metre hızını arttıran, önüne çıkacak her canlı ve araç için bir "facia" ya dönüşen kamyonun sürücüsünün, direksiyonu çevirip kamyonu duvara yönlendirmesi ve çarpmadan saniyeler önce kapıyı açıp kendiğini aşağı atarak canını kurtarması güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk parkından, öğrenci servisine.. İşte hafriyat kamyonlarının İstanbul'da yarattığı "dehşet haritası"..

DUVARA ÇARPTI



Sarıyer'de yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, bir siteyi çevreleyen duvara çarptıktan sonra durabildi. Sürücünün, kamyonun çarpmasına saniyeler kala, önce kamyonu duvara yönlendirmesi, can havliyle kamyonun kapısını açması, kendini dışarı atması ve sonrasında yaşanan çarpma anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada kamyonun önüne bir araç ya da yayanın çıkmaması facianın önüne geçti. Hafriyat yüklü kamyon, olay yeri incelemesi yapılmaksızın olay yerinden kaldırıldı. Sonradan yapılan teknik incelemede, kamyonun fren sisteminin arızalı olduğunun belirlendiği öğrenildi.





KİLYOS CADDESİ



Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Zekeriyaköy Kilyos Caddesi üzerinde meydana geldi. Kasım Coşkun adlı sürücü, Bahçeköy yönünden Zekeriyaköy yönüne doğru yokuş aşağı seyrettiği sırada kamyonunun kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonun hızı, yokuş boyunca her metre daha da arttı. Sürekli hızlanan kamyon artık karşısına çıkacak her canlı ve araç için bir "facia" ya dönüştü.

KAMYON DEHŞETİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERİ



Bundan sonra yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolsüz bir şekilde yokuşun sonuna gelen ve eski bir model olduğu anlaşılan kamyon görülüyor. Kamyonun yönünün, çarpmadan saniyeler önce sürücünün son bir müdahalesiyle değiştirildiği, daha sonra sürücünün kapıyı açarak kendini aşağıya attığı ve çarpma anı görülüyor. Duvardan kopan parçalar, kamyonun hızının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Kamyon yaklaşık 20 metre daha ilerledikten sonra duruyor. Bunlar olurken kamyonun önüne bir canlı ya da aracın çıkmamasının büyük bir şans olduğu görülüyor.

"ANİDEN BİR SES DUYDUK. DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA.."



Site çalışanlarından Salih Yıldırım, kaza sırasında güvenlik kulübesinde oturduklarını söyleyerek "Aniden bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda hafriyat kamyonunun sitemizin istinat duvarına çarptığını gördük. Şoföre yardım ettikten sonra olayın nasıl olduğunu konuştuk. Frenleri boşaldığı için, daha büyük bir kazaya sebebiyet vermemek için boş yol sanıp sitemize girdiğini öğrendik" dedi.

BÖLGENİN "FACİA KAVŞAĞI"



Olayın yaşadığı kavşak, bölgede yaşayanlar için "Facia Kavşağı" olarak adlandırılıyor. Bunun nedeni, bu noktada yaşanan sıradışı hafriyat kamyonu hareketliliğine rağmen, olası kazaların önüne geçmek için hiçbir tedbirin alınmaması. Olayın yaşandığı Kilyos caddesi hafriyat kamyonlarının da kullandığı bir yokuş. Ancak cadde tam anlamıyla kendi kaderine terkedilmiş halde. Yayaların kullanabileceği kaldırımın bile olmadığı caddenin girişindeki levha hariç, hız önleyici kasis olmadığı gibi, sürücüleri uyaracak başka trafik levhası ve işaretlemenin de olmadığı görülüyor. Sarıyer Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi arasında sorumluluk tartışmasının yaşandığı belirtilen yokuş, bölgede yaşayanlar için bir tehlike kaynağı. Hafriyat kamyonlarının büyük tehlike yarattığına dikkat çeken çevre sakinleri, caddeye hız tümseği konulması için başvuru yapmalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını belirtiyor. Yol üzerinde bir anaokulu yapıldığını ifade eden çevre sakinleri, inşaatın bitmesiyle birlikte hız tümseği ihtiyacının daha önemli olacağının altını çizdi.





HAFRİYAT KAMYONLARININ YARATTIĞI "DEHŞET HARİTASI"



İstanbul'da hafriyat kamyonu kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Son bir ayda hafriyat kamyonları kentin birçok yerinde dehşet saçtı. Beykoz Reşadiye köy yolu üzerinde moloz yüklü bir kamyon, öğrenci servisi ile bir minibüse çarptı. Feci kazada minibüs sürücüsü öldü, 6'sı öğrenci 8 kişi de yaralandı. Kaza sonrası devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü kaçtı. Eyüp'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yoldan çıkarak bir iş yerine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı. Park halindeki bir araç ile iş yerinde maddi hasar meydana geldi. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Alibeyköy'de de hafriyat kamyonu önce bir araca çarptı ardından çocuk parkına dalarak metrelerce sürüklendi. Kentte yıl içinde de hafriyat kamyonları, bir çok ölümlü ve yaralanmalı kazayla gündeme geldi.