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  4. İstanbul'un Teksas'ında 3 kahvehaneye kurşun yağdırdılar

İstanbul'un Teksas'ında 3 kahvehaneye kurşun yağdırdılar

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İstanbul Esenyurt'ta 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri saldırganların peşine düştü.

İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt'ta yine silahlar patladı. 

Balıkyolu Mahallesi 456 Sokak'ta karşılıklı olarak faaliyet gösteren 2 kahvehaneye gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Bu sırada kahvehanelerden birinde bulunan müşterilerin yere yatarak mermilerden korunmaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan Büyük Ayazma Caddesi üzerindeki başka bir kahvehaneye de sabaha karşı silahlı saldırı gerçekleştirildi. İçeride müşterinin olmadığı saatlerde yapılan saldırıda işyerinin camları kırıldı.

"HUSUMETİM YOK"

Kahvehane sahibi İ.G., sabah işyerini açtığında silahla ateş açıldığını gördüğünü belirterek, "Kimse ile alıp veremediğim, husumetim yok. O saatlerde kapalı olduğu için içeride kimse yok. 10-11 tane kurşun sıkılmış yani bir şarjör boşaltılmış" dedi.

Polis ekiplerince silahlı saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

AA

Etiketler esenyurt istanbul kahvehane silahlı saldırı
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