İstismara uğrayan kızın annesine tehdit: ''Aynısını sana da yapacağım''

Ağrı’da Ö.D (10) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ağrı Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı N.Ş., istismarda bulunduğu kızın annesini de tehdit etti.

Ö.D., 16 Temmuz 2020 günü N.Ş. tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı savunma tutanağı hazırladı. Sanık N.Ş. savunmasında, “Kız çocuğu benim kapımın önünden çıkarken ben bu kıza ‘kızım sen okuyor musun’ dedim. O da bana 'evet amca’ dedi. Ben de çocuğun omuzuna elimi atarak alnına yakın saçlarından öperek ‘aferin kızım’ dedim. Bunun üzerine kız koşarak gitti” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, N.Ş.’nin mağdur Ö.D.’ye yönelik eylemlerinin cinsel istismar suçu oluşturduğu ve mağdura cinsel istismarda bulunmak amacıyla kolunu, omzunu sıktığı, bu hususun mağdur çocuk hakkında düzenlenen adli raporda tespit edildi.

"SANA DA YAPACAĞIM"

Tutanakta Ö.D’nin annesi T.D’nin de ifadesi yer aldı. T.D., olayı duyar duymaz Ş.’nin evine gittiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Birkaç kadın evime geldi ve bana ‘kocan duymasın, çocuğu da al aşağıya gel’ dediler. Biz de aşağıya indik. Burada bana, ‘Nizamettin denen şahsın çocuğumu istismar ettiğini söylediler. Kızıma sorduğumda ağlayarak doğruladı. Bunun üzerine bu şahsın evine gittim. Niçin kızımı taciz ettin? diye sordum. O da benim saçlarımdan tuttu, enseme vurdu ve kulağıma eğilerek ‘aynısını sana da yapacağım’ dedi.”

"KORKTUK O YÜZDEN SUSTUK”

Ağrı Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta görülen duruşmada, tutuklu yargılanan sanık Ş.'in avukatlarının istemiyle Ağrı Barosu'nun katılma talebi reddedildi.

Gerekçe olarak da tecavüz edilerek katledilen Leyla Aydemir'in istinaf bozma kararı gösterildi. Mahkeme Heyeti, N.Ş.'nin tutukluluğuna devam kararı vererek, duruşmayı 30 Mart’a erteledi.



Önce Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin ve Ö.D’nin avukatı Nilda Baltalı, “Sanığın en az 10 yıl hapis cezası almasını bekliyoruz. Duruşmada sanık avukatları, ‘bu dosya medyatik olmasaydı çoktan tahliye edilirdi, benim başka dosyamda 3 çocuğu taciz eden müvekkilim zincirleme olmasına rağmen 7 ayda tahliye edildi’ diye böbürlendiler. Sanık N.Ş. hakkında yargıya intikal etmiş başka bir suç yok ama bazı komşular ‘bizim çocuğumuz da taciz edildi, biz korktuk o yüzden sustuk’ diye belirtmiştir. Mahallede başka çocuklar da taciz edilmiş korkudan kimse şikayet edememiştir. İstismarcı kişilerin bölgedeki nüfusları, varlıklı kişiler olmaları, istismara uğrayan çocukların yoksul ailelerden gelmesi ve aşiret içi dengeler bu tür olayların gün yüzüne çıkamamasına yol açmaktadır. Tanıkların, sanık tarafından baskı altına alındıkları ortaya kesin olarak konuldu. Çok fazla sayıda Ağrı ilinin önemli şahsiyetleri araya sokulmaya çalışıldı, aracılar ailenin evine gelerek para tekliflerinde bulundular. Ancak biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.