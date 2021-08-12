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  4. İzmir Foça'dan dumanlar yükseliyor

İzmir Foça'da yangın paniği

İzmir Foça'da yangın paniği

İzmir'in Foça ilçesinde kızılçam ağaçlarının da olduğu makilik alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Foça'nın kırsal Ilıpınar ile Kozbeyli mahalleleri arasındaki Gölyüzü mevkisinde cüruf depolama sahası yakınındaki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 9 arazöz sevk edildi.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Takviye olarak 3 uçağın daha bölgeye gönderileceği bildirildi. Alevler, bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi yönüne ilerlerken, havadan ve karadan yangına müdahale sürüyor.

 

 

Etiketler izmir foça yangın
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