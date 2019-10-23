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  4. 23 Ekim 2019 14:11

İzmir'de kadın doktorun feci ölümü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 12'inci kattaki dairesinin balkonundan düşen psikiyatri uzmanı doktor Zeynep Bodur, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İzmir'de kadın doktorun feci ölümü
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Olay, bu sabah saat 07.00 sıralarında lüks bir sitede meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra oğlu ile birlikte yaşayan Zeynep Bodur(47), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybedip 12'nci kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. Site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bodur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bodur'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PSİKİYATRİ UZMANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Zeynep Bodur'un Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı doktoru olarak görev yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri, Bodur'un intihar etme ihtimalini de değerlendirirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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