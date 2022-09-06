İzmir’de orman yangını

İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ndeki ormanda, bugün saat 16.30 sıralarında yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz, 5 su tankeri, 6 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.