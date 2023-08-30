İzmir'de orman yangını

İzmir Kemalpaşa'daki Nif Dağı'nın Gelindağı mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

İzmir'in Kemalpaşa'da Nif Dağı'nın Gelindağı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Saat 06.50’da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yangını söndürmek için 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve yer ekipleri göre yaparken, yangının kısmen kontrol altına alındığı bilgisi geldi.