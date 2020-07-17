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  4. 17 Temmuz 2020 09:18

İzmir'deki depremde şoke eden olay! 7'inci kattan atladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün akşam meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sırasında paniğe kapılan Onur K., 7'inci kattan aşağı atladı.

İzmir'deki depremde şoke eden olay! 7'inci kattan atladı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün akşam meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sırasında paniğe kapıldığı ileri sürülen Onur K. (31), 7'nci kattan atladı. Bir otomobilin üstüne düşüp, ağır yaralanan Onur K., hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de dün saat 21.09'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme Onur K., balkonda yakalandı. Bu sırada paniğe kapıldığı öne sürülen Onur K., 7'nci kattaki balkondan atladı. Bir otomobilin üzerine düşen Onur K., ağır yaralandı. Onur K., çağırılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Onur K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA

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