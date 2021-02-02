İzmir'den acı haber geldi: Can kaybı 2'ye yükseldi

İzmir'de yaşanan sel sonrası kentin büyük bir bölümü sular altına kalırken, birçok araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, acı haber geldi.

Valilikten yapılan son açıklamaya göre Menderes ilçesinde sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.



İZİNLER UZATILDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şiddetli yağış sonucu yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kamu çalışanlarına verilen yarım günlük idari iznin tüm güne uzatıldığını duyurdu.



Birçok bölgede dereler taştı, araçlar sular altında kaldı. Mahsur kalan çok sayıda vatandaş, bulundukları bölgelerden ekipler tarafından kurtarıldı. Kentte 8 saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştü. Pek çok alt geçit ile yollarda da su baskını yaşandı.

İZİNLER TÜM GÜNE UZATILDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şiddetli yağış sonucu yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kamu çalışanlarının yarım gün izinli sayılacağını açıklamıştı. Köşger, Twitter hesabından yaptığı yeni açıklama ile izinlerin tüm güne çıkarıldığını duyurdu.

Köşger'in açıklaması şöyle:

Değerli İzmirliler Öncelikle yaşanan afet dolayısıyla geçmiş olsun.Yağışlar yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edecek.Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır.