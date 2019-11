Kadın terörist topuklu giyip, keşif yapmış !

Adana’da, terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında bombalı eylem yapmak için Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenerek tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan yabancı uyruklu kadın teröristin fiziksel olarak dikkat çekmemek için kısa elbise ve topuklu ayakkabı giyip gezdiği belirlendi.pk



Suriye’den bombalı eylem yapmak için Türkiye’ye giriş yaptığını belirlen ve polisin Temmuz ayında yakaladığı Suriye uyruklu Miray H. (20), Cevher H. (41) ve Kadriye O. (40) hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.



Terörist Miray H. için "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kadriye O. ve Cevher H. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Topuklu dövmeli

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Miray H.’nin, ifadesinde, örgütün dağ kadrosunda yer alan iki teröristin telkinleriyle 2014 yılında terör örgütü YPG/PKK’ya katıldığını, şifreli beş farklı bomba düzeneği yapmayı öğrendiğini anlattı. Örgüt üzerinde her an operasyon baskısı olduğunu belirten Miray H., "Bana eylem yapmam için talimat verildi ayrıca kiralık ev bulmam, bu evi ayda bir değiştirmem, kendimi Şamlı Arap bir turist olarak tanıtmam istenildi. Bana fiziksel olarak dikkati çekmemek için kısa elbiseler ve mayo giymem, bahar aylarında topuklu ayakkabı, yaz aylarında açık ayakkabı tercih etmem ve geçici dövme yaptırmam gerektiği söylendi" dedi.



Örgütsel eğitimlerini tamamladıktan sonra sahte kimlik ve yol izin belgesiyle Akçakale’den kuryeler aracılığıyla bu yıl Türkiye’ye geçtiğini anlatan Miray H., keşif yaptığı yerlerle ilgili bilgi aktaracağı bir telefon verildiğini, bu telefona daha önceden yüklenilmiş, dikkat çekmemek için arkadaşlarıyla sevgili gibi göründükleri fotoğraflar olduğunu belirtti.



Durumunda paylaştı

Antalya’da kiralık ev tutarak 3 ay boyunca keşif çalışması yaptığını belirten Miray H., tüm keşif tespitlerini Suriye’deki örgüt mensuplarının görmesi için şifreli telefondaki WhatsApp durumunda paylaştığını itiraf etti.

Keşif çalışmaları sırasında örgütün amacının sivil insanlara zarar vermek olduğunu ve kandırıldığını anladığını ve bu nedenle kendisine verilen bombalı eylem talimatını yapmamak için takip edildiği hissine kapıldığı yalanını şifreli bir şekilde görüşme yaptığı örgüt mensuplarına söylediğini ifade eden Miray H., bunu bahane ederek kaçtığını, kendine yeni bir hayat kurmak için kimlik çıkartmak istediği sırada yakalandığını anlattı.



Şifreli saldırı planları

Terör örgütünün metropolde sansasyonel nitelikte bombalı sabotaj türü eylem için genel ve özel olmak üzere iki tür şifreleme taktiği bulunduğunu anlatan Miray H., "Genel şifrelemeyi tüm örgüt mensupları bilir. Örgüt eylem yapılacak yerleri sanatçı isimleri üzerinden şifrelemiştir. Her sanatçının ismi bir mekanı ifade edecek şekilde kodlanmıştır. Özel şifreleme yönteminde ise eylem yapacak teröriste özel olarak emojiler gönderilir. Bana da eylemde kullanacağım özel emoji listesi hazırlanmıştı" dedi.



Eylemin emoji listesi

Bir sanatçının adının merkez, diğerinin sahil, bir başkasının ise bar ve lokanta gibi eylem yapılacak yerleri ifade ettiğini kaydeden Miray H., yapılacak eylemle ilgili örgütün WhatsApp üzerinden hazırladığı özel "emoji" listesini de açıkladı. Miray H, "Ağlayan adam: keşfe devam et, gitar: eylem zamanı akşam saat 20.00, ters parmak: eylem yapabilirsin, kalp: sivil vatandaş, pasta: paraya ihtiyacım var, üzgün adam: eylem zor, düşünen adam: neredesin’. Ben tüm bu şifreli görüşmeleri benimle irtibatlı olan örgüt mensubuna gönderiyordum. Şifreli konuşma taktiğini öğrenen bir örgüt mensubunun telefonla açıktan konuşması kesinlikle yasak" dedi.