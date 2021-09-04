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Kadınların fotoğraflarını çeken sapığa meydan dayağı

Esenyurt’ta durakta bekleyen kadınların fotoğrafını çekip taciz ettiği iddia edilen şahıs, yurttaşlar tarafından darbedildi. Taciz şüphelisinin cep telefonundan çok sayıda kadına ait fotoğraf çıktı. Karakola teslim edilen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 16.30 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, durakta otobüs bekleyen iki kadın yanlarına yaklaşan O.Ç isimli şahsın hareketlerinden rahatsız oldu.

Daha sonra uzaklaşmaya çalışan kadınlar kendilerinin fotoğraflarının çekildiğini fark edip bağırmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar şüpheliyi önce yakaladı daha sonra darbetmeye başladı.

Elinden cep telefonu alınan O.Ç’nin fotoğraf galerisinde bir birinden farklı çok sayıda kadın fotoğrafı olduğu görüldü.

Yurttaşlar darbettikleri şahsı, yakında bulunan polis merkezine teslim ettiler. Emniyetteki işlemlerin ardından O.Ç adliyeye sevk edildi.

Yaşanan anlar ise tacize uğradığı iddia edilen bir kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

Etiketler zanlı sapık kadınların fotoğrafını çekip taciz ediyor tacizci
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