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  4. 22 Mart 2018 13:50

Kahreden kaza ! İkiz bebek bekliyorlardı...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kayınpederinin cenazesine giderken eşinin kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu ağır yaralanan hamile kadın, hastanede karnındaki ikiz bebekleriyle birlikte öldü.

Kahreden kaza ! İkiz bebek bekliyorlardı...
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Kaza, saat 07.30 sıralarında, Akalan Mahallesi, Çakır Yolu, Sülümen mevkisinde meydana geldi. Beytullah Akın yönetimindeki 20 GP 803 plakalı otomobille, Çakır istikametine giderken, karşı yönden gelen Mehmet Akhan'ın kullandığı 20 E 4171 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler de dahil olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada şoför Beytullah Akın'ın ön koltukta oturan ve ağır yaralanan eşi Ayşe Akın, kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayşe Akın'ın karnındaki bebekler de kurtarılamadı.

Ayşe Akın'ın eşi Beytullah Akın'ın gece hayatını kaybeden babası Musa Akın'ın cenazesine gitmek için Hisar Mahallesi'ne gitmek için yola çıktığı, yolda da kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazada yaralanan ve Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan sürücü Beytullah Akın, aynı gün hem babasını hem de eşi ve ikizlerini kaybetti. Aile yakınları Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yapılacak otopsi sonrası cenazeleri alabilecek.

DHA

trafik kazası , denizli , acıpayam
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