Kan donduran cinayet

Samsun'da bir kişi annesinin boğazını ekmek bıçağı ile keserek öldürdükten sonra polise teslim oldu. Akrabaları, uzun yıllar çocuğu olmayan kadının ilk evladı Hasan Ali K. için kurban kestiğini söyledi.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Çay Mahallesi Ünye Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekar olduğu öğrenilen ve annesi ile birlikte yaşan Hasan Ali K. (38), evlerinin mutfak kısmındaki koltukta annesi 79 yaşındaki Seher K.'nın boğazını ekmek bıçağı ile keserek öldürdü.

"ANNEMİN BOYNUNU KESEREK ÖLDÜRDÜM"

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Hasan Ali Kumbasar, "Annemin boynunu keserek öldürdüm" diyerek polise teslim oldu. Eve giden polisler, yaşlı kadını çekyat üzerinde boğazı tamamen kesilmiş halde buldu. Akrabaları, bir kızı bir oğlu olan kadının uzun yıllar çocuğunun olmadığını, ilk çocuğu Hasan Ali K. için kurban kestiği söyledi.

Annesi öldüren Hasan Ali K.'nın sosyal medya hesabında kendisini çocukken göz ameliyatı olunca yanında bekleyen annesinin ve yıllar sonra da annesi göz ameliyatı olunca olunca kendisinin annesinin yanında çekilmiş hastane fotoğrafını paylaşması dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



