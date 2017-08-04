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  4. 04 Ağustos 2017 16:27

Karaman'da büyük facia: 6 ölü, 4 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Karaman'da büyük facia: 6 ölü, 4 yaralı
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Karaman’da merkeze bağlı Mesudiye köy yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Mesudiye köy yolunda iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlardan biri yoldan çıkarak araziye savruldu. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta sıkışan 4 kişinin cenazesinin ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

İHA

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