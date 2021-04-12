Karantinada olacağına sokakta yakalandı, savunması pes dedirtti!

Polis uygulaması sırasında HES kodu kontrollerinde karantinada olması gerekirken sokakta yakalanan vatandaş, , "Hanım korona çıktı, biz yaklaşmadık" diyerek kendisini savundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında durdurulan bir araçtaki kişinin HES sorgulamasında "Riskli" olduğu ortaya çıktı. Karantinada olması gerekirken sokakta yakalanan vatandaş, "Yalan atacak halim yok. Riskli olabilirim, niye riskli? Hanim Covid çıktı, biz yaklaşmadık. Çocuk değiliz ki biz burada oyun oynayalım" diyerek kendini savundu.



Uygulama noktasında bir aracın plakası olmadığı için sürücüsünü kontrol eden ekipler, şahsın HES sorgusunda 'riskli' grubunda olduğunu belirledi. Karantinada kalması gerekirken trafikte polis ekiplerine yakalanan şahıs, "Yalan atacak halim yok. Riskli olabilirim, niye riskli? Hanim Covid çıktı, biz yaklaşmadık. Bana da 10 gün rapor verdiler, 'iş yerine gitmeyeceksin' dediler. Çocuk değiliz ki biz burada oyun oynayalım" diyerek kendini savundu.



Polis ekipleri, şahsa 'karantina ihlali'nden cezai işlem uyguladı. Öte yandan uygulama sırasında bir şahıs üzerinde yapılan aramada da 1,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.