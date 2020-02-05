Katil zanlısından skandal ifade: ''Mağdur olmazdım''

Bursa'da tatlı firması sahibi yeğeni F.K.'ı (38), kırmızı ışıkta beklediği otomobilinin içinde, eşi ile telefonla görüşürken tabancayla vurarak öldüren dayı Y.S., (53) "Keşke o beni öldürseydi, mağdur olmazdım o zaman” dedi.

Olay, Nilüfer ilçesinde 7 Temmuz 2018 tarihinde meydana geldi. Tatlı firması sahibi F.K., Lefkoşe Caddesi'ndeki trafik ışıklarında kırmızı yanınca otomobilini durdurdu. Bu sırada eşiyle telefonla görüşen K., otomobiline yaklaşan 1 kişi tarafından başından tabancayla vuruldu.

Ağır yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.'nın bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. F.K.'ın bağışlanan organları 7 kişiye umut olurken, katil zanlısı olarak gözaltına alınan dayı Y.S., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Y.S. ile ölen F.K.'ın eşi Yadigar K. ve annesi Necla K. katıldı.

Yeğenini öldüren dayı, "Babadan kalan Bağdat Hurmacısı'nı yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa'da bir fabrika tuttuk ancak mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterip, yeni kurulan şirketin başına yeğenim F.K. geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık 1500'er lira vermeye başladı. Biz haftalık alırken, firmada çalışan olan Fatih'in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Kendisine durumu sormaya başladığımda ise bana karşı çıktı. Haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı, aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi” dedi.

'ÖLDÜRME AMACIM YOKTU'

Daha sonra mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanığa, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tahrik indirimiyle müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Ayrıca 'ateşli silahlar kanununa muhalefet'ten de 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirterek, "Pişmanım, öldürme amacım yoktu. Keşke o beni öldürseydi, mağdur olmazdım o zaman" dedi.

SANIĞIN PİŞMAN OLMADIĞINI, İNDİRİM ALMAK İÇİN KONUŞUYOR

Duruşma ertelenirken, anne Necla K. adliye çıkışında yaptığı açıklamada, sanığın pişman olmadığını, cezasında indirim yapılsın diye bu tür laflar ettiğini öne sürdü.