Katil zanlısından tuhaf sözler: ''Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim''

Kayseri'de borç meselesi yüzünden tartıştığı M.K.'yi bulmak için, aracına bindiği M.K.'nin taksi şoförü arkadaşını öldüren E.K., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, mahkemedeki son savunmasında, ''Manifestonun katı kuralları vardır. Biri size yanlış yapıyorsa ve onu bulamıyorsanız; onun en yakın arkadaşını öldürürsünüz. Ben de öyle yaptım'' dedi.

Kayseri’de husumetlisinin arkadaşını öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan ilçesinde E.K. ile arkadaşı M.K. arasında iddiaya göre; alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası taraflar ayrıldı. Daha sonra K., M.K.’ye ulaşmak için yakın çevresini araştırdı.

Bunun üzerine K., 8 Mart’ta 2 arkadaşı ile M.K.’nin taksicilik yapan yakın arkadaşı M.K.’nin aracına bindi. Bir süre sonra takside çıkan tartışmada K., yanında getirdiği tabanca ile K.’ye ateş ederek öldürdü.

K. ile arkadaşları N.A. ve E.K. kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri, 650 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izledi. K.’nin Antalya’da olduğunu belirleyip, operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

N.A. ile E.K. de Kayseri’de gözaltına alındı. 3 şüpheliden E.K. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. 3 şüpheli hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açıldı.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın önceki duruşmalarında sanık K., M.K.’yi planlandığı şekilde öldürmek istediğini, ancak ulaşamayınca yakın arkadaşı M.K.’ı öldürdüğünü söyledi.

K., “Manifestonun katı kuralları vardır. Biri size yanlış yapıyorsa ve onu bulamıyorsanız; onun en yakın arkadaşını öldürürsünüz. Ben de öyle yaptım.” dedi.

Asıl hedefinin aralarında alacak verecek meselesi olan M.K. ve ailesinin olduğunu belirten K., “M.K. ile annesi, babası ve kız kardeşini öldürecektim. Çantamda, Türkiye’de kullanılmayan özel mermilerim vardı. Eğer yakalanmasaydım, Kayseri’ye gelip, M.K.’yi de öldürecektim. Pişman değilim.” diye konuştu.

DHA