Kayseri'de korkunç kaza: 4 ölü, 10 yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

E.B'nin (61) kullandığı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolunun 42. kilometresinde şarampole devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B. olay yerinde, S.C. (40) ise kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile çoğunluğu çocuk 9 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

TATİLE GİTTİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Kazada ölen F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B'nin sürücü E.B'nin eşi ile çocukları olduğu ve Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile gittikleri öğrenildi.