  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kayseri'de korkunç kaza: 4 ölü, 10 yaralı

Kayseri'de korkunç kaza: 4 ölü, 10 yaralı

Kayseri'de korkunç kaza: 4 ölü, 10 yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

E.B'nin (61) kullandığı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolunun 42. kilometresinde şarampole devrildi.

Bursa'da korkunç kaza! Metrelerce savrulan aracın yayalara çarptığı anlar kamerada
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B. olay yerinde, S.C. (40) ise kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile çoğunluğu çocuk 9 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

TATİLE GİTTİKLERİ ÖĞRENİLDİ
Kazada ölen F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B'nin sürücü E.B'nin eşi ile çocukları olduğu ve Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile gittikleri öğrenildi. 

Etiketler kaza kayseri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den korkutan kuraklık haritası
Taliban'ın hedefindeki ünlü şarkıcı kaçmayı başardı
Yargıtay'dan dikkat çeken ''cinsel ilişki'' kararı
Tarikatta ''Mehdi'' cinayeti: ''Kabul etmediği için öldürdüm''
Otobüs biletlerine korona tarifesi: Fiyatlar uçtu
Survivor Ayşe tatil pozlarıyla Instagram'ı salladı
Yanan ormanda ilk bitkiler filizlendi
Yılan Hikâyesi'nin Başak'ı Betül Şahin tatil pozlarıyla dikkat çekti
Şevval Şahin annesiyle fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Polonya'nın ''Ölüm Vadisi''nde dehşete düşüren keşif