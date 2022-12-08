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Kazaya karışan belediye başkanı tutuklandı

Kazaya karışan belediye başkanı tutuklandı
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Aksaray'da Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, karıştığı ölümlü trafik kazası sonrası tutuklandı.

Aksaray'da ölümlü trafik kazasına karışan Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, tutuklandı.

Trafik kazasının ardından yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya'nın tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Çetinkaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şambaz Ç. idaresindeki otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 27. kilometresinde Çetinkaya kontrolündeki otomobille çarpışmış, sürücü Ç. hayatını kaybetmişti.

Kazada, Çetinkaya ile diğer araçtaki Kazım ve Şaban Ç. da yaralanmıştı.

AA

Etiketler aksaray akıncılar belediye başkanı ismet çetinkaya
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