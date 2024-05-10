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Kırmızı bültenle aranıyordu, Antalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu, Antalya'da yakalandı
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Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Rusya uyruklu gaspçı, Antalya'da yakalandı.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla kırmızı bültenle aranan Rusya uyruklu şüpheli, Antalya'da yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipleri düzenlediği operasyonda, hakkında gasp suçlarından Interpol aracılığıyla kırmızı bültenle aranan I.M. yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Rusya adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

AA

Etiketler antalya kırmızı bülten rus gaspçı
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