Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik kilitlendi

Cevizlibağ Metrobüs Durağı'ndaki kalabalıkta sosyal mesafe karalı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 72 olarak görülüyor.