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  4. 14 Aralık 2020 19:37

Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik kilitlendi

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk göze çarptı.

Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik kilitlendi
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Cevizlibağ Metrobüs Durağı'ndaki kalabalıkta sosyal mesafe karalı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 72 olarak görülüyor.

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