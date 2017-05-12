Kız kardeşini öldürüp sırra kadem basmıştı ! Ortaya çıktı

İstanbul Ataşehir’de 28 Şubat’ta kız kardeşi Ceylan’ı başından vuran ve tam 72 gündür firarda olan Erhan Timuroğlu’nun, geçen hafta bir işadamının evi ile işyerini kurşunladığı ortaya çıktı. Timuroğlu’nun bir grupla, işadamına giderek 200 bin TL haraç istediği, ret yanıtı alınca da saldırdığı öğrenildi.

Habertürk Gazetesi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Ataşehir’de 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu, Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki evinde ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından tabancayla öldürüldü. Mayıs 2016’da Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi’ne atılan bombaların faillerinden biri olduğu anlaşılan, o dönem tam 8 yıl hapis yatan Timuroğlu, cinayetin ardından kayıplara karıştı.

HARAÇ ALAMAYINCA KURŞUNLADI

Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 72 gündür firari olan kardeş katili Erhan Timuroğlu’nu yakalamak için özel ekip oluşturdu. Timuroğlu’nu arama çalışmaları sürerken bir hafta önce Ataşehir Küçükbakkalköy’de M.İ. isimli işadamına ait oto galerisi akşam saatlerinde kurşunlandı.

Ertesi gün, aynı işadamının evine kurşun sıkıldı. 2 saldırının ardından M.İ., polise ifade verdi. Saldırı anlarını gösteren kamera kayıtları ve M.İ.’nin ifadeleri üzerine olayın faillerinden birinin Erhan Timuroğlu olduğu ortaya çıktı.

Savcılıkta ve poliste ifade veren M.İ., kurşunlanma olayından önce, daha önceden tanıdığı Cüneyt A.’nın, yanında Emre E., Murat E. ve basında haberleri çıkan Erhan Timuroğlu’nu işyerine getirdiğini söyledi.

Cüneyt A.’nın silahını masaya koyarak kendisinden 200 bin lira haraç istediğini ileri süren işadamı, “Ben de ona ‘Kimseye haraç vermedim, vermem’ dedim. Cüneyt de bana ‘Keleşle tarayacağım, el bombası atacağım’ dedi” diye ifade verdi.

TİMUROĞLU TEHDİT ETTİ

Daha sonra katil zanlısı Timuroğlu’nun konuşup kendisini tehdit ettiğini söyleyen M.İ., “Timuroğlu, Bekir Teker’i kastederek ‘Bir daha onunla görüşmeyeceksin. Ben artık başına bela oldum. Benden korkun. Evlerinizi kurşunlayacağım, yakacağım’ diye tehditlerde bulundu. Sonra Cüneyt’e dönerek; ‘Sana 10 tane Kalaşnikof vereceğim hepsini öldür’ dedi. Verdiğim çay bardağını bana doğru fırlattı. Tek başıma olduğum için korktum, bir şey diyemedim” dedi.

Kurşunlanma olayından 15 dakika sonra zanlılardan Cüneyt A.’nın babasını telefonla arayarak tehdit ettiğini ifade eden M.İ., şunları söyledi: “2 olayda herhangi bir yaralanan olmadı. Tedirgin haldeyiz. Ateş ettikten sonra arayıp ‘Sizi bitireceğim. Çocuklarını öldüreceğim’ diye tehdit ettiler. O sırada babamın yanındaydım ben de konuşmasına şahit oldum.”

İşadamının şikâyeti üzerine Cinayet Bürosu ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşyeri ve ev kurşunlama olayına karıştığı iddiasıyla aranan Cüneyt A.’nın yağma suçundan sabıkası olduğu belirlendi.