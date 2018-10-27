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  4. 27 Ekim 2018 08:58

Kocası kayıp ilanı vermişti, bakın nerede bulundu

Eşinin "kayıp" ilanı verdiği kadın ve çocukları yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı.

Kocası kayıp ilanı vermişti, bakın nerede bulundu
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Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy adasına geçmeye çalışan kayıp kadın ve çocukları sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan kadın ve çocuklarının Balıkesir Emniyeti tarafından kayıp olarak arandığı öğrenildi. Evli olduğu öğrenilen kadının sevgilisi de teknede yakalandı.

Ortakent sahilinden 2 metrelik lastik botla denize açılan 3’ü çocuk 5 kişi denizde sürüklenmeye başladı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından bota kurtarma operasyonu düzenlendi.

Çelebi burnunda yapılan kurtarma çalışmalarının ardından lastik botta bulunan şahısların Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Kadının hareketlerinden şüphelenerek kimlik kontrolü yapan ekipler, kadının günlerdir arandığı ve evden kaçtığını öğrendi. Tekneden kurtarılan kayıp kadın, çocukları ve sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Yunanistan’a kaçarken yakalanan kadının eşi tarafından Balıkesir Emniyeti'ne kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şahıslar Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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