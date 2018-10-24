Kocasına fotoğraf atınca polis kurtardı

Olay, Muratpaşa ilçesinde bulunan Atatürk Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan 47 yaşındaki Y.Y, otomobiliyle evden ayrıldı.

Parka gelen kadın, eşine fotoğraf atarak intihar edeceğini söyledi. Falezlere çıkan kadın için olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Müzakereci polisler kadını ikna etmek için yaklaşık yarım saat uğraştı. Polis ekipleri kadını bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakalamayı başardı.

Ağlayan kadın, polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.