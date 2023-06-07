Komşuda deprem! O ilimizde hissedildi

Bulgaristan'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Edirne'de de hissedildi.

Bulgaristan’ın Filibe kentinde saat 15.26’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Edirne'de de hissedildi. Edirne’de esnaflık yapan Levent Yaçı, depreme ilişkin “Birden çatırtı sesleri gelmeye başladı. Sallantı kısa sürdü ama bizi tedirgin yaptı, hemen kapı önüne çıktık. Ürkütücüydü o anı hissettik.” dedi.

"SERT BİR ŞEKİLDE SALLANTI HİSSETTİK"

Kuyumcu esnafı Rahmi Cömert de, bileziklerin sallandığını gördüğünü belirterek, “Ne oluyor derken aniden sert bir şekilde sallantı hissettik. Daha sonra Bulgaristan’da deprem olduğunu öğrendim” açıklamasında bulundu. Edirne ve ilçelerinde hissedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.