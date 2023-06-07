  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Komşuda deprem! O ilimizde hissedildi

Komşuda deprem! O ilimizde hissedildi

Komşuda deprem! O ilimizde hissedildi
Güncelleme:

Bulgaristan'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Edirne'de de hissedildi.

Bulgaristan’ın Filibe kentinde saat 15.26’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Edirne'de de hissedildi. Edirne’de esnaflık yapan Levent Yaçı, depreme ilişkin “Birden çatırtı sesleri gelmeye başladı. Sallantı kısa sürdü ama bizi tedirgin yaptı, hemen kapı önüne çıktık. Ürkütücüydü o anı hissettik.” dedi.

"SERT BİR ŞEKİLDE SALLANTI HİSSETTİK"

Kuyumcu esnafı Rahmi Cömert de, bileziklerin sallandığını gördüğünü belirterek, “Ne oluyor derken aniden sert bir şekilde sallantı hissettik. Daha sonra Bulgaristan’da deprem olduğunu öğrendim” açıklamasında bulundu. Edirne ve ilçelerinde hissedilen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Etiketler deprem komşu edirne
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Icardi'ye sürpriz teklif; formayı bile giydirdiler!
Antalya'nın cennet koyları için ikinci yürütmeyi durdurma kararı
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman sosyal medyayı salladı
Yeni asgari ücret için masadaki rakam belli oldu
İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: ''Artık bedava!''
Canlı yayında kıyamet koptu: ''Sana ne lan, sana ne ya ?''
Baba Vanga’nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor?
TOKİ'den yeni ''ucuz ev'' kampanyası
ABD'li istihbaratçı itiraf etti: Hükümetin elinde uzaylılara ait araçlar var
Patronların dediği oldu; asgari ücret o seviyeye indi