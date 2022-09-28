Komşuların arazi kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Bartın'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Akbaba köyünde meydana geldi. Aydın E. (62), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan komşuları Mustafa A. (52, eşi Fatma A. (55) ve kardeşi Musa A. (43) ile evinin önünde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aydın E., evden aldığı tabanca ile Mustafa A. ile eşi ve kardeşinin baş ve göğüs bölümlerine ateş etti. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Fatma A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Musa A. da kurtarılamadı. Durumu ağır olan Mustafa A. ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından eve saklanıp, jandarmaya direnen Aydın E., düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak karakola götürüldü. Acı haberi alıp gelen A. ailesinin yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi.

Aydın E.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA