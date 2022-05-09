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Komşuların kavgasında kan aktı: 1 ölü

Komşuların kavgasında kan aktı: 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde komşuların kavgası kanlı bitti. Komşusu tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Dereköy Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. (35) ile komşusu İrfan K. (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.D. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan İrfan K. ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri K.’ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan K. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. K.’nin ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cinayet şüphelisi S.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler aydın komşu kavgası
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