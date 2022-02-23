Köpeğe tecavüz davasında şoke eden gelişme

Bartın'da köpeğe cinsel saldırıda bulunurken yakalanan 66 yaşındaki M.D.'nin avukatı, sanığın iktidarsız olduğunun tespitinin yapılmasını talep etti.

Bartın'da tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen ve cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.D. (66), yargılandığı davada, iktidarsız olduğunu belirterek kendisini görüntüye çeken tanıklarla husumetli olduğunu söyledi. M.D’nin avukatı, tanık beyanlarını kabul etmediklerini, görüntülerin yüksek çözünürlükteki teknoloji ile yeniden incelenmesi ile sanığın iktidarsız olduğunun tespitini talep etti.

Geçen yıl temmuz ayında tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen M.D., bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken kişi, köpeğin sahibine haber verdi. Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine M.D. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir hafta tutuklu kalan M.D.'ye daha sonra ev hapsi cezası verildi.

Bartın 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, görüntüleri çeken komşu Bahriye K. ile oğlu Soner P. tanık olarak, davaya müdahil olma talepleri kabul edilen Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Bartın Çevre ve Kültür ve Doğa Varlıkları Derneği, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği temsilcileri katıldı. M.D. daha önceki duruşmadaki ifadesinde, bahçede yattığı sırada yanına gelerek yatan köpeğin üzerine düştüğünü, iktidarsız olduğunu söyledi.

Görüntüyü çeken Soner P. mahkemede verdiği ifadede, “Annemle birlikte tarlaya gidiyorduk, o sırada sanık M.D’yi kendi tarlasında köpemkle gördük. Kaydı bitirdikten sonra M.D. bizi gördü. Bizde ne yapıyorsun, dediğimizde anneme küfürlü cümleler kullandı. Sonra biz de muhtara ve jandarmaya haber verdik. Kendisiyle bir husumetimiz olmadı” dedi.

Bahriye K. ise, “Biz kendi tarlamıza gittik sonra dönüşte, köpeğin seslerini duyduk. Oğlum cep telefonu ile görüntü çekmeye başladı. Bizi fark ettiğinde pantolonunu yukarıya çekiyordu. Bana küfürlü cümleler kullandı” diye konuştu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Hakiminin tanıkların beyanlarını sorması üzerine M.D., “Benim tanıklarla husumetim var. Tanıkların beyanlarını kabul etmiyorum. Yalan söylüyorlar. Bunlar benim zamanında bahçemdeki ağaçları kesti. O gün üzerinde pantolon yoktu, lastikli don vardı” diye cevap verdi.

İKTİDARSIZ OLDUĞUNUN TESPİTİNİ İSTEDİ

M.D’nin avukatı tanık beyanlarını kabul etmediklerini, görüntülerin yüksek çözünürlükteki teknoloji ile yeniden incelenmesi ile sanığın iktidarsız olduğunun tespitini talep etti.

EN ÜST DERECEDEN CEZA İSTENDİ

Duruşmada davaya müdahil olan derneklerin avukatları ise sanığın iktidarsız olduğunu iddia etmesinin köpeğe yapılan fiilin alenen cinsel saldırı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini, Türkiye'de hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için çıkartılan yasanın yürürlüğe girdikten sonra ilk olayın Bartın'da yaşandığını, o yüzden davadan çıkacak kararın emsal bir karar olacağını belirterek, M.D.'ye en üst dereceden ceza verilmesini talep etti.

Hakim duruşmayı ertelerken, görüntülerin teknik incelemesi ve sanığın iktidarsızlık raporunun alınması talebinin reddederken, M.D’nin adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verdi.

DHA