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  4. 26 Haziran 2017 12:05

Korkunç olay ! Bonzai içen kız...

Şanlıurfa'da arkadaşlarıyla bonzai içen genç kız, üst geçitten atlamak isterken kurtarıldı.

Korkunç olay ! Bonzai içen kız...
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Şanlıurfa’da arkadaşlarıyla bonzai içtiği öne sürülen genç kız, üst geçitten atlamak isterken çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah erken saatlerinde İpekyolu Mahallesi’ndeki üst geçitte meydana geldi. Adı öğrenilemeyen genç bir kız, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte sentetik uyuşturucu bonzai kullandı.

Genç kız, bir süre sonra uyuşturucunun etkisiyle üst geçide çıkıp atlamak istedi. Kendisini boşluktan sarkıtan genç kızı görenler, sağlık görevlileri ve polise haber verip yardımına koştu. Çevrede korkulu anların yaşandığı üst geçitteki kendini boşluğa sarkıtan kız, vatandaşlar tarafından kurtarılıp indirildi.

Uyuşturucunun etkisinde olan kız, yine çevredekiler tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

DHA

kız , intihar , köprü , bonzai , uyuşturucu