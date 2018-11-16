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  4. 16 Kasım 2018 07:48

Korkutan yangın ! 5 çocuk mahsur kaldı

Bursa'da 2 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yan binada mahsur kalan 5 çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Korkutan yangın ! 5 çocuk mahsur kaldı
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Bursa’da depo olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Ekipler yan binada mahsur kalan 5 çocuğu sepetli itfaiye aracıyla kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Has Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Ömer A.’ya ait 2 katlı bir binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, yan binada mahsur kalan 5 çocuk, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri kontrol amaçlı 5 çocuğu da olay yerinde tedavi altına aldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.




İHA

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