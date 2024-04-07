Koyun kavgası kanlı bitti

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde koyun alışverişi sırasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 16.40 sıralarında Örnekköy Mahallesinde meydana geldi. M.G. ve H.D., aralarındaki koyun alışverişi sonrası tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine D., tüfekle ateş açarak M.G.'yi yaraladı. M.G. ise D.'nin elindeki tüfeği kapıp, ateş etti. Kanlar içinde yığılan D. olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan M.G. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA