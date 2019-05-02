Küçük çocuğa ''erik çekirdeği'' dayağında flaş gelişme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan M.Y.K.'yı darp eden otomobilin sürücüsü Ufuk Ö. hakkındaki elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik adli kontrol kararı kaldırıldı. Ufuk Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını bir üst mahkeme sıfatı ile değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ufuk Ö.'nün işlediği suç için istenen ceza miktarının üst sınırını, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek şüpheli hakkındaki adli kontrol hükümlerini kaldırdı. Şüphelinin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına yönelik kararı kaldıran mahkeme, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Yakalanan Ufuk Ö. polis merkezinden adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Tuzla’da 28 Nisan’da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli U.Ö, gözaltına alınmıştı.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli U.Ö, ifadesinin alınmasının ardından “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama” suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar vermiş, şüpheli hakkında “elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek” ve “yurt dışına çıkmamak” şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.