Kütahya'da 4 farklı noktada orman yangını: Alevler büyüyor
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanın 4 farklı noktasında çıkan yangınlar büyüyor.
Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
HELİKOPTER KİRALANDI
Tren raylarına paralel olarak 4 farklı nokta da çıkan yangına ihbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nce kiralanarak Eskişehir’e konuşlandırılan helikopterin de aralarında bulunduğu 3 helikopter alevlere yukardan müdahale ediyor.
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