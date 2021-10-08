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  4. Kütahya'da 4 farklı noktada orman yangını: Alevler büyüyor

Kütahya'da 4 farklı noktada orman yangını: Alevler büyüyor

Kütahya'da 4 farklı noktada orman yangını: Alevler büyüyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanın 4 farklı noktasında çıkan yangınlar büyüyor.

Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü mevkiindeki ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

HELİKOPTER KİRALANDI

Tren raylarına paralel olarak 4 farklı nokta da çıkan yangına ihbar üzerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü’nce kiralanarak Eskişehir’e konuşlandırılan helikopterin de aralarında bulunduğu 3 helikopter alevlere yukardan müdahale ediyor.

Etiketler yangın kütahya
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