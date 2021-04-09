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Kuzenini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Adana'da yarış atı seyisliği yapan Fırat P., kendisi gibi seyislik yapan kuzeni Selçuk T.'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 19.45 sularında merkez Seyhan ilçesi Adana Yeşiloba Hipodromu'nun ahırlar bölgesinde meydana geldi. Aynı yerde yarış atı seyisliği yapan Selçuk T. ve kuzeni Fırat P., iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Fırat P., T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. T., kanlar içinde yere yığılırken, kuzeni Fırat P. ise olay yerinden kaçtı. Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından özel araçla hastaneye kaldırılan T., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. T.'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Fırat P.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

 

Etiketler adana seyis kuzen cinayet bıçaklama
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