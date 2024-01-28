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Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu geçişinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen üç otomobil, yolda aralıklarla etkili olan karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak zincirleme kazaya karıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde yaralandıkları belirlenen 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Etiketler kuzey marmara otoyolu zincirleme kaza
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