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  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 11 ölü, 57 yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 10 ölü, 54 yaralı var

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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı.

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı.

 Karadeniz, yaptığı açıklamada, "İlk tespitlere göre hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmı araçtan inen yolculara 3. otobüsün çarpması şeklinde olmuş. Olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışıyor. 3 başsavcı olay yerinde bulunuyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi öldü, 57 kişi de yaralandı.

 

AA, DHA, İHA

Etiketler kaza kuzey marmara kuzey marmara otoyolu zincirleme kaza
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