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Liseli Songül yine kayboldu

Liseli Songül yine kayboldu

Manisa'da mart ayında kaybolduktan 19 gün sonra bulunan Songül Y. (16), yine ortadan kayboldu. 18 Ağustos'tan beri genç kızdan haber alınamıyor.

Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Songül Y., 30 Mart'ta ortadan kaybolduktan 19 gün sonra İzmir'de bulunarak ailesine teslim edildi. Psikolojik destek aldığı belirtilen Songül Y., bir kez daha ortadan kayboldu. 18 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Songül Y.'nin ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak İzmir'in Basmane semtindeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen Songül Y.'nin hayatından endişelenen ailesi bulunması için yardım istedi.

"ALLAH RIZASI İÇİN EVİNE GEL"

Songül Y.'nin babası inşaat işçisi Tacettin Y. (50), "Buradan kızıma sesleniyorum. Lütfen, ne olur, Allah rızası için evine gel. Her şeyimizi bıraktık, gece- gündüz İzmir'de seni arıyoruz. Senin hayatından endişe ediyorum. Duyuyorsan lütfen evine gel. Kendine de bize de bu acıyı yaşatma" dedi.

DHA

Etiketler izmir kayıp kız
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