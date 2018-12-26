Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Hulusi Akar'dan CHP'li Özel için suç duyurusu
Hulusi Akar'dan CHP'li Özel için suç duyurusu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Aralık 2018 16:01

Lüks villaya fuhuş baskını: 1 erkek ile 4 kadın yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 3 ay önce kiraladıkları lüks villada fuhuş yaptıran 1'i kadın 2 kişi ile yabancı uyruklu 3 kadın polisin operasyonu ile yakalandı.

Lüks villaya fuhuş baskını: 1 erkek ile 4 kadın yakalandı
A+ A-

Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya mevkiindeki lüks villayı 3 ay önce kiralayan Ö.S. (55), yapılan ihbar sonucu Darıca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Lüks villayı gözetim altında tutan polis, fuhuş yapmak için binaya giren çıkanları tespit etmesinin ardından operasyon düzenledi.

Gece villaya yapılan baskında fuhuş yaptırdığı belirlenen Ö.S., fuhşa aracılık ettiği tespit edilen Özbek uyruklu G.E. (28) ile fuhuş yaptıkları belirlenen Özbek uyruklu Z.B. (35), N.A. (26) ve Kazakistan uyruklu B.A. (23) gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S. ve G.E. tutuklanırken, yabancı uyruklu 3 kadın ise yapılan muayenelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

fuhuş , baskın , lüks villa
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM