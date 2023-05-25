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  4. Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da korkutan deprem!

Malatya'da korkutan deprem!
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AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler deprem depremler malatya malatyada malatyada deprem
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