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  4. Manisa'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü

Manisa'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü

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Manisa'da bir otomobil, yol kenarında seyir halindeki olan elektrikli bisiklete ve iki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre dün saat 23.15 sıralarında Akhisar devlet kara yolu üzeri Balıkesir istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü B.K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında seyir halinde olan elektrikli bisiklete ve park halindeki iki otomobile çarptı.

Kaza sonrası otomobil yol kenarındaki su kanalına düşerek takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücü B.K. (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Elektrikli bisiklette bulunan sürücü S.K. (43) ve arkasındaki Özbek uyruklu yolcu N.U. da (38) otomobilin çarpması sonucunda yol kenarına savruldu ve olay yerinde can verdi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden 3 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücü B.K.’nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA

Etiketler manisa akhisar otomobil trafik kazası
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